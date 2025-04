La Nazione su Beltran: “Per Palladino viene dopo Kean e Gud. Non se lo aspettava”

Lucas Beltran non si aspettava di diventare un comprimario alla Fiorentina, soprattutto dopo aver scelto il club nonostante l'interesse della Roma e le chiamate di Dybala. Tuttavia, il suo ruolo nella squadra di Palladino è importante, anche se non sempre protagonista. Nella stagione attuale, ha segnato 6 gol e fornito 6 assist, con il gol di Cagliari che rappresenta un premio al suo impegno e alla sua dedizione. Sebbene sia consapevole che nelle gerarchie di Palladino è dietro Kean e Gudmundsson, il suo atteggiamento da professionista lo rende una risorsa preziosa da utilizzare in qualsiasi momento.

Nonostante non sia un centravanti tradizionale, Beltran ha dimostrato la sua utilità con il gol di testa contro il Cagliari, dimostrando di essere pronto a lottare per la squadra. La sua prestazione, soprattutto nel momento cruciale della stagione, è stata fondamentale per portare a casa una vittoria necessaria. Beltran, pur non essendo un attaccante classico, rappresenta una risorsa importante per la Fiorentina, con il suo spirito di sacrificio, impegno e capacità di entrare in partita quando conta. La sua attitudine e il suo lavoro in campo lo rendono un elemento da tenere in considerazione per le prossime sfide, a partire dal derby contro l’Empoli.