La Nazione sicura: “In caso di sconfitta Fiorentina contestata. E Italiano… “

Il ritorno di Vincenzo Italiano al Franchi, dopo la vittoria della Coppa Italia con il Bologna, accende tensioni e sentimenti contrastanti tra i tifosi della Fiorentina. L'accoglienza che riceverà è incerta: non ci sono indicazioni precise dal tifo organizzato, ma molti dei 20.000 spettatori reagiranno d’istinto, divisi tra applausi e fischi. Le polemiche della gara d’andata – in particolare la sua esultanza e il litigio con Pradè, avvenuti in un momento delicato per Palladino – hanno lasciato strascichi.