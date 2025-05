La Nazione su Bove: “Tornerà a Roma. La Fiorentina non lo può riscattare”

Edoardo Bove, costretto a mettere in pausa la sua carriera per motivi di salute, oggi torna all’Olimpico non da calciatore, ma come assistente di Palladino alla Fiorentina. A soli 22 anni, il centrocampista ha dovuto affrontare un duro stop dopo un malore lo scorso dicembre, ma ha trasformato la sua pausa forzata in un’opportunità per crescere, studiando accanto allo staff tecnico e imparando un nuovo modo di vivere il calcio.