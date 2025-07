La Nazione rivela: “Martinelli? E’ stato lui a chiedere di rimanere a Firenze”

Tommaso Martinelli è il simbolo del sogno che si realizza: fiorentino di Piazza D’Azeglio, classe 2006, è rimasto alla Fiorentina nonostante in molti lo dessero in partenza per un prestito in Serie B. Contro le voci e i consigli esterni, ha scelto di restare per crescere all’ombra di De Gea, convinto che il suo posto fosse a Firenze. Una convinzione condivisa anche da Stefano Pioli, che ha deciso di puntare su di lui come secondo portiere dopo l’addio di Terracciano e la partenza in prestito di Vannucchi.