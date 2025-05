La Nazione rivela: “La Fiorentina non si è stufata. Andrà incontro a Dodò”

La trattativa per il rinnovo di contratto di Dodò resta una delle priorità della Fiorentina, ma al momento non si è ancora giunti a un accordo. Nonostante i tentativi del club viola, che ha avanzato proposte all’agente del giocatore già a gennaio e poi a marzo, non sono arrivate risposte ufficiali. La società, tuttavia, non ha perso la pazienza e dal Viola Park trapela la volontà di proseguire il dialogo per trovare un'intesa che soddisfi tutte le parti coinvolte.