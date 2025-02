La Nazione rivela: “Il sogno della Fiorentina di Commisso è l’Europa League”

Tuttavia, con il ranking UEFA dell’Italia in calo, il 5° posto difficilmente varrà un posto in Champions League, riducendo a otto le squadre italiane nelle competizioni europee. Per raggiungere l’Europa League, la Fiorentina ha due opzioni: difendere il 6° posto in Serie A o puntare sulla vittoria della Conference League, che garantirebbe l’accesso diretto all’Europa League.