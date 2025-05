La Nazione: “Rinnovato e poi contestato. Il paradosso di Raffaele Palladino”

La Fiorentina si trova in una fase di incertezza: se da un lato resta viva una piccola speranza di qualificazione alla Conference League, dall’altro emergono dubbi profondi sul futuro. La contestazione dei tifosi al Franchi ha reso evidente una frattura tra la squadra, la dirigenza e il pubblico, con nomi e cognomi nel mirino. Una sorta di “mini-tregua” sembra essere in atto solo per inseguire l’ultimo obiettivo stagionale, ma il vero nodo resta quello di come e con chi ripartire a luglio.