La Nazione: “Posizione di Palladino da valutare. Riscatti? Commisso dubbioso”

In totale, sono nove i calciatori in prestito che la Fiorentina deve esaminare: sei arrivati in estate (Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Gosens e Gudmundsson) e tre a gennaio (Fagioli, Folorunsho e Zaniolo). Per Gosens il riscatto è quasi obbligato per accordi pregressi, mentre per gli altri la situazione è più complessa. Il club ha già speso 23 milioni di euro per i prestiti onerosi, ma per confermare tutti servirebbero circa altri 100 milioni, una cifra che inevitabilmente porterà la società a delle scelte.