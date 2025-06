La Nazione: “Pioli vuole una persona fidata. Ma serve l’ok di Rocco Commisso”

La Fiorentina è nel pieno di una fase di attesa operativa per definire il futuro della propria panchina, trattando intensamente con Stefano Pioli. Il confronto è costante e i punti chiave dell'accordo sono stati messi sul tavolo: si discute di un contratto triennale da 3 milioni a stagione e della costruzione di una rosa competitiva per affrontare le tre competizioni della prossima stagione. Tuttavia, nonostante i buoni progressi, alcuni aspetti tecnici e burocratici stanno allungando i tempi.

Uno dei principali ostacoli riguarda la questione fiscale legata al ritorno di Pioli in Italia dopo il periodo all’estero, con una data chiave fissata al 2 luglio: solo dopo quel giorno si potrà formalizzare l’accordo senza complicazioni. Inoltre, Pioli chiede l’inserimento in società di una figura di raccordo tra squadra e dirigenza, simile al ruolo svolto da Oriali o Vialli in altri contesti. La società viola sta valutando seriamente questa richiesta, cercando una figura ex calciatore, vicina a Pioli e già conosciuta dallo spogliatoio.