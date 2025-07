La Nazione: “Pioli pronto a convincere Kean”. Ecco il patto alla Luca Toni

La Fiorentina farà di tutto per convincere Moise Kean

Il “countdown” raccontato ruota attorno alla clausola rescissoria di Moise Kean, che sarà attiva fino al 15 luglio. Un periodo breve ma intenso, durante il quale si concentrano aspettative, tensioni e possibilità concrete di mercato. La Fiorentina, già in ritiro al Viola Park, sa che potrebbe dover salutare il suo attaccante qualora un club decidesse di versare i 52 milioni previsti, cifra non negoziabile. Il primo giorno utile è oggi, 1° luglio, e l’attenzione è alta: da qui al 15 si capirà se le voci si trasformeranno in fatti.