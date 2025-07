La Nazione: “Perché Sabiri e Bianco possono sperare in un posto a sorpresa”

"Le possibili sorprese": La Nazione individua in Abdelhamid Sabiri ed Alessandro Bianco i nomi dei giocatori che, contrariamente ad ogni pronostico, potrebbero strappare una conferma nella rosa della Fiorentina . Per il centrocampista italiano, il motivo è presto detto: a livello di liste la sua posizione è privilegiata rispetto agli altri, dato che è un prodotto del settore giovanile.

Quanto a Sabiri, la convocazione per la tournée in Inghilterra è qualcosa a metà tra una scommessa di Pioli e una voglia della società di metterlo in vetrina, ma il calciatore si fa apprezzare dai tifosi per i suoi colpi e la curiosità di capire se possa essere davvero utile alla causa c'è. L'ex Sampdoria si è inserito bene nel gruppo, i presupposti non mancano.