La Nazione: “Palladino non cambia, in attesa del mercato. Ma senza Bove… “

Otto giorni dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli, la Fiorentina torna al Franchi per affrontare il Cagliari in una sfida di ripartenza. Il derby di Coppa, condizionato dal dramma di Edoardo Bove, è stato una gara atipica per la condizione psicologica del gruppo. Ora la squadra viola ha l’obbligo di riaccendere il motore e proseguire il cammino verso la Champions, riprendendo la solidità mostrata nelle settimane precedenti.