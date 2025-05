La Nazione: “Palladino, non avere rispetto del Betis. Così come fai con le grandi”

La Fiorentina ha ufficializzato il futuro del suo allenatore Raffaele Palladino, che resterà sulla panchina viola fino al giugno 2027, grazie all’attivazione dell’opzione di rinnovo anticipato. Questo annuncio dà il via simbolico al ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis, una partita che vale l’intera stagione della squadra toscana. Dopo la sconfitta per 2-1 a Siviglia, l’obiettivo è chiaro: ribaltare il risultato e conquistare la terza finale consecutiva nella competizione, grazie a una prestazione perfetta.

Nonostante l’elevato livello tecnico degli spagnoli, con giocatori di esperienza europea come Isco, Bartra, Lo Celso e Antony, la Fiorentina può contare su talenti altrettanto prestigiosi. De Gea, Kean, Fagioli, Gudmundsson e Gosens rappresentano le armi principali per riscrivere la storia della partita, con la consapevolezza che basta una giocata decisiva per ribaltare tutto. Il gol segnato da Ranieri a Siviglia ha acceso l’orgoglio della squadra e dato fiducia all’ambiente, spinto ora da un pubblico pronto a trasformare lo stadio Franchi in un fortino.