La Nazione: “Palladino ha sempre smentito attriti con Pradè. Ma adesso?”

La domanda ora è quanto tempo servirà alla Fiorentina per formalizzare l’addio di Palladino, trovare il nuovo allenatore e avviare concretamente il progetto per la prossima stagione. Il weekend sarà cruciale per chiarire i contorni della vicenda, ma l’impressione è che il clima surreale e l’incertezza continueranno ancora per qualche giorno. Una ripartenza non semplice, in un contesto segnato da tensioni e decisioni inaspettate. Lo scrive la Nazione.