La Nazione: “Palladino è il futuro. Il rinnovo era condiviso, lo dice Ferrari”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha dichiarato che “in una settimana non cambia nulla” all’ingresso dell’assemblea della Lega al Coni,a poche ore dalla finale di Coppa Italia. Una frase che riflette una continuità nelle intenzioni della società, nonostante l’instabilità emotiva che si respira a Firenze, soprattutto dopo la prova deludente della squadra a Venezia. Il clima è segnato dalla recente decisione presidenziale di confermare Raffaele Palladino come allenatore viola per almeno altri due campionati, una scelta che divide il tifo ma che rappresenta una linea chiara per il futuro tecnico della squadra.