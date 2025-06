La Nazione: “Non lo ammetterà, ma Pradè ha davvero pensato alle dimissioni”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha attraversato un momento di forte crisi personale e professionale, arrivando a valutare le dimissioni o la non proroga del suo contratto in scadenza il 30 giugno. Questo malessere, acuito dalle critiche ricevute — in particolare dal comunicato della Curva Fiesole —, lo aveva portato a riflettere seriamente su un addio al club. Tuttavia, dopo un periodo di pausa a Roma e il successo nel rinnovo di De Gea, Pradè ha scelto di rimettersi al lavoro con determinazione, avviando i contatti per la scelta del nuovo allenatore.