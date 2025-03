La Nazione non ha dubbi: “La Fiorentina farà la partita contro l’Atalanta”

Fiorentina-Atalanta è una sfida che da anni regala storie intense e mai banali, tra rivalità accese, confronti tattici e ambizioni di alto livello. Oltre alla tensione in campo, alimentata da episodi come le polemiche tra Gasperini e Firenze, il match rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. In gioco ci sono tre punti fondamentali per il cammino europeo della Fiorentina e per le residue speranze scudetto dell'Atalanta, che vuole restare agganciata al treno delle big dopo la sconfitta contro l'Inter.