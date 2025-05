La Nazione: “Moise Kean acciaccato. Palladino preoccupato per Venezia”

Dopo l’amara eliminazione in semifinale di Conference League contro il Betis, Raffaele Palladino ha espresso tutta la sua delusione, riconoscendo però l’impegno totale dei suoi giocatori. Nonostante una prestazione intensa e una partita preparata nei dettagli, la Fiorentina è stata punita da episodi chiave: una punizione magistrale di Antony e una disattenzione difensiva nei supplementari che ha portato al 2-2 definitivo. Palladino ha elogiato i suoi per aver lottato fino alla fine contro una squadra piena di campioni.

Il tecnico ha anche commentato le polemiche legate alla sostituzione di Nicolò Fagioli, visibilmente contrariato al momento del cambio. Palladino ha spiegato di aver optato per Folorunsho per dare maggiore fisicità e freschezza a un centrocampo già orfano di Adli, ribadendo che ogni giocatore in panchina deve essere pronto a contribuire. La scelta, seppur discussa, è stata fatta in un’ottica tattica e di gestione del rischio, vista anche l’ammonizione di Fagioli.