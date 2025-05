La Nazione: “La gara di oggi peserà sulle riflessioni di Pradè”

Fiorentina e Bologna si avvicinano al derby con stati d’animo molto diversi. Per i viola, la partita rappresenta l’ultimo atto casalingo della stagione e avrà un peso importante anche sul futuro della squadra: tra valutazioni sui giocatori da riscattare, possibili cessioni e riflessioni globali sulla rosa, il match può incidere sulle decisioni della dirigenza. Per il Bologna, invece, la stagione è già da incorniciare: il traguardo è stato raggiunto e il futuro sarà deciso nelle prossime settimane, tra tentazioni di mercato (come il forte interesse del Milan per Italiano) e valutazioni interne.

La partita, però, ha un valore simbolico anche per il Bologna, che vuole uscire dal Franchi con orgoglio e a testa alta. Non si tratta più di lottare per un obiettivo di classifica, ma di consolidare un’identità vincente e una mentalità forte. L’autostima, in questo caso, conta quanto i punti, e una buona prestazione in un derby così sentito può rappresentare un altro mattoncino importante per la crescita del gruppo.