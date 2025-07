La Nazione: “Kean come Ribery. E la sua permanenza sblocca il mercato”

Ingaggio alla Frank Ribery per Kean

Moise Kean è sembrato sorridente e voglioso di mettersi a disposizione di Stefano Pioli. Dopo il no all'Arabia la concorrenza è andata a scemare con le certezze della Fiorentina per il rinnovo che sono in crescita. Il club gigliato infatti ha offerto al giocatore un rinnovo intorno ai 4 milioni l'anno che, nell'era Rocco Commisso, ha percepito solo Frank Ribery.