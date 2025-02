Una serata storica a Firenze, dove la Fiorentina in emergenza travolge l'Inter campione d'Italia. Non la seconda, ma la terza squadra visto l'emergenza di Raffaele Palladino regala a Firenze una partita che ha del pazzesco, che finisce 3 a 0 e che regala alla Fiorentina il quarto posto in classifica a parimerito con la Lazio.

E pensare, come scrive la Nazione, che l'emergenza della Fiorentina era totale. Palladino perde anche Gudmundsson e gioca con un 4-4-2 rivoluzionato. La gara parte dal quella rimessa laterale al minuto 17 che non venne battuta per il malore di Edoardo Bove. Fin da subito è una gara molto aperta con la Fiorentina che non sfrutta due occasione clamorose prima con Kean di testa e poi con Dodò.