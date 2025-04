La Nazione insiste: “De Gea non al meglio. Domani o domenica gioca Terracciano”

Il recente impegno in Conference League contro il Celje è ormai alle spalle e ha perso importanza con il rinvio della partita contro il Cagliari, inizialmente prevista per ieri. Ora l’attenzione della Fiorentina è tutta rivolta al recupero di domani e al successivo derby di domenica contro l’Empoli, che avrà una preparazione ridotta e compressa. Un bel problema per Palladino, che sa di non poter più permettersi passi falsi se vuole tenere viva la corsa all’Europa.