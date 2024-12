La Nazione: “Franchi, giallo coperture. Il problema non sono i soldi”

Un telone ad coprire ruspe e camion? No, lo spazio non è sufficiente

Ormai da inizio stagione, le partite casalinghe della Fiorentina, sono accompagnate dalla presenza di camion e ruspe ai piedi della Curva Fiesole. Ma perché non issare un telone che vada a coprire i lavori in corso?

Secondo quanto riportato da La Nazione, il problema non sarebbe di tipo economico, bensì logistico. Un maxi telone infatti, costerebbe una decina di migliaia d'euro che, su un progetto di 200 milioni, sono veramente pochi. Il problema però, consiste nel fatto che mancano gli spazi per installare i sostegni; tra la fine del cantiere e l'inizio del terreno di gioco infatti, i metri non sarebbero sufficienti, e un telo rimovibile non sarebbe la soluzione migliore dato che rallenterebbe ulteriormente i lavori in corso.