La Nazione: “Il 3-5-2 limita Comuzzo. E alcuni club si stanno già muovendo”

Comuzzo resta un giocatore di grande valore per la Fiorentina, come dimostrano le offerte ricevute dal Napoli, con il rifiuto dei 30 milioni da parte di Commisso. Il mercato invernale ha lasciato strascichi, con nuove voci che lo accostano alla Juventus. Anche se il suo impiego in campionato potrebbe ridursi, in Conference League continua a essere un titolare fisso. I prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro, con un possibile trasferimento in estate. Lo scrive la Nazione.