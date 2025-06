La Nazione: “Gudmundsson vuole Firenze e il Genoa non ha offerte. Pradè sereno”

La Nazione riporta diversi dettagli su Albert Gudmundsson

Redazione VN 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 08:28)

Il termine ultimo per riscattare i giocatori in prestito scade oggi alle 23:59, e tra tutti i calciatori che la Fiorentina ha avuto in prestito nell’ultima stagione, solo Albert Gudmundsson ha ancora qualche possibilità — seppur ridotta — di essere confermato. Per gli altri (Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Folorunsho e Zaniolo), la società ha già deciso di non procedere all’acquisto, nonostante i circa 11,2 milioni spesi complessivamente in prestiti onerosi. Fanno eccezione Robin Gosens e Nicolò Fagioli, per i quali l’obbligo di riscatto è già scattato.

Nonostante la decisione di non versare i 17 milioni pattuiti un anno fa, la Fiorentina non ha ancora del tutto abbandonato la pista che porterebbe alla conferma di Gudmundsson. La volontà del giocatore di restare e l’arrivo di Stefano Pioli, che potrebbe valorizzarlo meglio di Palladino, mantengono viva la possibilità di una nuova trattativa. Inoltre, il Genoa — nonostante alcuni timidi sondaggi da parte di Roma, Bologna e qualche club di Premier League — non ha ricevuto offerte concrete, fattore che rafforza la posizione negoziale della Fiorentina.

Più che chiudere oggi, è probabile che i viola tentino una seconda rinegoziazione, anche per non perdere del tutto i 5,65 milioni già spesi per il prestito oneroso e i 2 milioni di penale previsti per il mancato riscatto. Le due opzioni sul tavolo sembrano essere una nuova offerta d’acquisto intorno ai 12 milioni oppure una proposta per un prestito oneroso rivisto al ribasso. Tuttavia, la questione processuale ancora aperta su Gudmundsson, che non si chiarirà prima di ottobre, sarà un fattore cruciale in qualsiasi futura trattativa. Lo scrive la Nazione.