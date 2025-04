La Nazione guarda avanti: “Kean ci sarà a Siviglia? E Palladino cambia modulo?”

La Fiorentina si prepara alla sfida d’andata delle semifinali di Conference League contro il Betis Siviglia, in programma giovedì sera. L’obiettivo è ottenere un risultato positivo in trasferta per poi giocarsi l’accesso alla finale nella gara di ritorno al Franchi l’8 maggio. Intanto, l’entusiasmo cresce e tanti tifosi viola si stanno mobilitando per riempire il settore ospiti a Siviglia.

Sul fronte formazione, una certezza riguarda Comuzzo, che sarà titolare in Spagna data l’assenza di Mari (non inserito in lista UEFA) e la squalifica di Ranieri in campionato. Restano però alcune incognite, soprattutto legate a Kean: il suo recupero è monitorato giorno per giorno e Palladino spera di poterlo utilizzare già in Conference League.