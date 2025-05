La Nazione: “Giocatori carichi, Palladino ci crede. Così vuole ribaltare il Betis”

All'interno dello spogliatoio della Fiorentina regna una forte frustrazione dopo la sconfitta di Roma, come evidenziato dalle parole del centrocampista Rolando Mandragora, che sui social ha parlato di una prestazione importante ma priva di risultati, sottolineando la necessità di un "reset immediato" in vista della cruciale sfida di giovedì contro il Real Betis. La squadra è consapevole che per centrare la finale di Conference League a Breslavia sarà necessaria una vittoria con almeno due gol di scarto, e l'intero gruppo è unito nel voler evitare un'eliminazione.

La gara non sarà semplice: il Real Betis arriva a Firenze in gran forma, forte del successo in rimonta sull’Espanyol e di un ruolino di marcia esterno impressionante, con sei vittorie e due pareggi nelle ultime trasferte. Gli andalusi si esprimono meglio fuori casa e l’ultima sconfitta lontano dal Villamarin risale all’8 febbraio. Proprio per questo, l’allenatore Palladino è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile, puntando sulla qualità e sull’esperienza dei suoi uomini migliori.