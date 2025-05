La Nazione: “Franchi mutilato, peccato. Ma la Fiesole prepara qualcosa di speciale”

Il tifo viola si mobilita in massa per trasformare il Franchi in una bolgia di colore e passione (Certo, il Franchi mutilato che fa da cornice alle sfide della squadra di Palladino non potrà avere lo stesso effetto che tante volte ha avuto in passato) in occasione della partita di domani contro il Real Betis. Sui social, in radio e tra i siti dedicati alla Fiorentina, si rincorrono gli appelli per colorare tutto lo stadio di viola e andare oltre il semplice "sold out". L'obiettivo è chiaro: creare un'atmosfera travolgente che possa spingere la squadra, fungendo da vero dodicesimo uomo, in una sfida cruciale per il cammino europeo.