La Nazione: “Firenze e Palladino vorrebbero scrivere ancora insieme il loro futuro”

Fiorentina-Juventus è una sfida carica di intrecci e significati, a partire dalle storie dei protagonisti in campo. Da una parte Vlahovic, ex idolo della Fiorentina ora visto come un traditore dai tifosi viola, e dall’altra Kean, talento bianconero che ha vissuto momenti difficili con la maglia della Juventus . Anche Fagioli e Nico Gonzalez rappresentano due volti simbolici di questa contrapposizione, essendo passati da ruoli diversi rispetto alle immagini delle figurine solo pochi mesi fa.

Un altro duello interessante si gioca sulle panchine, con un vero e proprio effetto domino tra gli allenatori. Palladino, che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Italiano a Firenze, si è invece trovato in difficoltà alla guida della Fiorentina. Nel frattempo, Italiano ha preso il posto di Thiago Motta a Bologna, mentre l’ex tecnico rossoblù era inizialmente visto come il futuro della Juventus dopo Allegri. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto, con Palladino in difficoltà e Thiago Motta già oggetto di critiche a Torino.