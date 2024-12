Tutti al Franchi per Edo. E rimane l'unica nota positiva della serata viola, con la Curva Fiesole che espone un 4 gigante in onore del compagno e la squadra che, disubbidendo all'ex Roma , si presenta con un simpatico striscione a inizio gara. Dopodiché, si vede fin da subito che si tratta di un'altra Fiorentina .

Come scrive la Nazione, Palladino non fa turnover e schiera in campo i titolari. L'Empoli però parte subito meglio e dopo un errore di Quarta trova il vantaggio con Ekong. Tutto il primo tempo è una serie di occasioni che però la Fiorentina non riesce a sfruttare, andando così al riposo sull'1 a 0.