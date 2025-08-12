Le priorità del mercato della Fiorentina sono dare e note da giorni. Un vice Kean, probabilmente un esterno che all'occorrenza possa far rifiatare Dodò e un centrocampista se non si arriverà al rinnovo con Mandragora(ma la volontà delle parti è quella di darsi la mano).
La Nazione: “Ecco le priorità del mercato della Fiorentina. Tra acquisti e cessioni”
Contestualmente Pradè e Goretti hanno l'urgente necessita di abbassare il monte ingaggi cedendo gli esuberi della rosa. Facile a dirsi, meno a farsi, ma gli ingaggi dei vari Brekalo, Infantino, Barak, Ikoné e Sabiri(quest'ultimo, seppur utilizzato in Inghilterra, resta in uscita) - oltre che quello di Beltran, anche lui in uscita - pesano come macigni. Eppure dovranno seguire necessariamente la strada di Nzola, Sottil e Christensen. Lo scrive la Nazione.
