Nel secondo tempo Raffaele Palladino chiede la reazione, ma non arriva. La Fiorentina non crea, i cambi deludono. Gudmundsson infatti, entra al 55' ma dopo 20 minuto è costretto a lasciare il campo per un problema alla schiena. Colpani incide in negativo. Infatti, l'ex Monza perde palla, recuperata da Nico Paz che si inventa un gol bellissimo che chiude la partita. 2 a 0 e Palladino esce tra i fischi della stadio Artemio Franchi di Firenze.