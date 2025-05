La Nazione difende Palladino: “Ha sbagliato, ma quanti problemi extra-campo”

La stagione 2024/25 della Fiorentina è stata segnata da una lunga serie di difficoltà, definite attenuanti più che alibi, che hanno complicato il cammino della squadra e di mister Palladino. Gli errori tecnico-tattici non mancano, ma è innegabile che eventi traumatici come il malore in campo di Bove — che ha interrotto il momento più positivo della squadra — abbiano avuto un impatto psicologico fortissimo sull'intero gruppo. A questo si aggiungono le difficoltà personali e giudiziarie di alcuni giocatori chiave (Gud, Kean, Fagioli), così come la dolorosa perdita della madre dell’allenatore, avvenuta alla vigilia di un derby, con inevitabili ripercussioni emotive e gestionali.