La Nazione: “Commisso tranquillo, Kean pure. Moise felice in caso di permanenza”

Kean verso la permanenza?

Redazione VN 10 luglio - 08:55

La Fiorentina è impegnata da settimane in trattative serrate per assicurarsi la permanenza di Moise Kean. I contatti frequenti tra la dirigenza viola e l’entourage dell’attaccante fanno pensare a un clima sereno, anche se il mercato può riservare sorprese in ogni momento. Kean è atteso al Viola Park già lunedì per iniziare la preparazione con la squadra, e il club spera che da qui al 15 luglio — termine della clausola — non ci siano cambiamenti né da parte del giocatore né da altri club interessati.

Nei prossimi giorni Kean ritroverà un ambiente familiare, tifosi inclusi, che da martedì potranno assistere agli allenamenti. L’attaccante ha già cominciato ad allenarsi individualmente, dimostrando professionalità e disponibilità. Finora non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare Firenze, se non in presenza di un’opportunità davvero vantaggiosa. La sua volontà di restare è un segnale importante per la Fiorentina, che lo considera un pilastro del proprio progetto tecnico.

In quest’ottica, la società sta lavorando a un rinnovo contrattuale molto rilevante: Kean potrebbe arrivare a guadagnare circa 4 milioni di euro a stagione, una cifra da top player resa sostenibile anche dal Decreto Crescita. Sarebbe un ingaggio senza precedenti nella recente storia del club, a testimonianza dell’importanza attribuita al giocatore. Tuttavia, la dirigenza, con Pradè in prima linea, mantiene aperti altri scenari: se qualcosa dovesse andare storto, il nome di Roberto Piccoli resta il principale candidato per sostituire Kean. Ma per ora, lo scenario resta stabile, in attesa del 15 luglio. Lo scrive la Nazione.