La Nazione si è soffermata su Sabiri. L'ex Sampdoria è stata la sorpresa nei convocati di Stefano Pioli per la tournée inglese. Ecco il pensiero del noto quotidiano sulla sua possibile permanenza a Firenze:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione boccia Sabiri: “Non ha lasciato il segno. È destinato a salutare”
La Nazione
La Nazione boccia Sabiri: “Non ha lasciato il segno. È destinato a salutare”
La Nazione sulla possibile permanenza di Sabiri
Infine, Sabiri: doveva essere il jolly del ritiro inglese ma non ha trovato un'identità chiara. Schierato da mezzala (ruolo mai ricoperto), non ha lasciato il segno. Unico punto a favore: i calci piazzati, sui quali si è guadagnato spesso i complimenti di staff e compagni. Ma non basta: anche lui è destinato a salutare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA