La Nazione avverte: “Fiorentina non fare calcoli. Oggi è vietato sbagliare”

La semifinale di Conference League rappresenta un passaggio fondamentale per la Fiorentina, che sogna un finale di stagione giocato “in apnea” ma con vista sull’élite del calcio europeo. Nonostante il vantaggio conquistato nella gara d’andata, il gol su rigore del Celje tiene ancora aperta la qualificazione, complici anche alcune leggerezze difensive dei viola. È dunque vietato sottovalutare l’impegno: l’approccio mentale alla gara sarà decisivo, e la squadra dovrà mostrare subito il giusto atteggiamento per evitare brutte sorprese.

Il Celje, guidato dall’estroso Albert Riera, proverà ad approfittare di qualsiasi indecisione dei toscani. Il tecnico spagnolo ha anche cercato di innervosire l’ambiente con dichiarazioni ad effetto, probabilmente per spostare l’attenzione e mettere pressione sugli avversari. Tentativi prevedibili per chi parte svantaggiato, ma la Fiorentina ha reagito senza alzare i toni, trasformando queste provocazioni in motivazioni ulteriori, come sottolineato dal tecnico italiano con una risposta misurata ma determinata.