La Nazione avverte: “Fiorentina, dimenticati di giovedì. L’Inter sarà altra cosa”

Euforici, increduli e felici. La Fiorentina dopo la vittoria per 3 a 0 giovedì contro l'Inter ha toccato il cielo con un dito per una notte, ma La Nazione lancia un avvertimento: dimenticatevi di quella notte, perché stasera sarà tutto un'altra cosa.

Eh si, perché le premesse sono totalmente diverse. Sarà diversa la Fiorentina, non più in emergenza e con la possibilità di schierare quelli nuovi. Sarà diversa l'Inter, che dopo il passo falso di giovedì, vorrà sicuramente rialzarsi a San Siro, davanti alla sua gente. Ci si gioca tanto stasera, chi per lo scudetto e chi per la Champions, ma non sarà sicuramente una partita come giovedì.