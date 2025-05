La moViola: Zufferli e il rigore su Fagioli. La valutazione dell’arbitro

CORRIERE DELLO SPORT 6: Sufficiente Zufferli, un brivido sul finire del primo tempo, la Fiorentina protesta molto per un intervento di Lucumi su Fagioli: il difensore rossoblù ha rischiato tantissimo, perché colpisce con la gamba destra la gamba dell’avversario che però, prima, nel riatterrare, sembra perdere l’equilibrio perché lo fa sulla gamba sinistra di Lucumi. Ok il gol di Dallinga, Ndoye che parte in fuorigioco non interferisce, è lontano da tutti. Ci sta il rosso per Miranda: non per la forza della manata ma perché la stessa colpisce in faccia Mandragora (e la faccia è off limit per tutto).