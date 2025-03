La moViola: rigore per il Napoli e rosso a Gudmundsson? Colombo divide

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Insufficiente Colombo: manca un rigore per in Napoli (che vuol dire intensità valutata in campo, è un placcaggio), manca il secondo giallo per Gudmundsson (diretto sul piede di Raspadori), manca una punizione (e giallo, già.... manca anche il giallo) per il fallo di Gilmour su Fagioli. Un passo (forse qualcosa di più) indietro per l’internazionale. Lukaku prende chiaramente il tempo, si piazza davanti a Comuzzo che lo cintura, allungando anche la gamba destra, senza prendere il pallone. Pure Colombo ha un attimo di indecisione. Forse con questa mania dei rigorini stiamo esagerando. Gudmundsson cerca di avventarsi sul pallone battuto male da Lukaku, Raspadori lo anticipa, lui gli finisce sul piede destro con il sinistro. Avendo fischiato fallo, il cartellino giallo è automatico, sarebbe stato il secondo. Un altro errore. Gilmour con il piede quasi a martello su Fagioli: fuori area (niente VAR), ma senza l’intervento l’ex Juve sarebbe andato in porta. Se non è una SPA questa... Fallo (non fischiato) e giallo (chiaro, pulito, cristallino, non dato). Ok il gol di Lukaku: c’è Comuzzo che lo tiene in gioco sul passaggio di McTominay. Corretta anche la posizione di Raspadori: ci sono Gosens e Pongracic.