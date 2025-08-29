La MoViola: regolare la rete di Dodo. De Burgos e assistenti ok

Buona prestazione ieri nel play-off di Conference per l'arbitro De Burgos e i suoi assistenti, che portano la barca in porto senza particolari episodi. Prestazione che vale 6 per tutti secondo La Gazzetta Dello Sport, con due soli cartellini ospiti giusti. Stesso giudizio anche per Tuttosport.
Partita non difficile per l'arbitro De Burgos, con solo un episodio da moViola, il controllo del gol che porta all'1-2 della Fiorentina
Regolare l'1-2—
L'unico sussulto arriva sulla rete di Dodo: il cross di Gosens servito da Gudmundsson vede tutti in posizione regolare e nemmeno a inizio azione c'è qualcosa da ravvisare. Il controllo VAR conferma e il gol dà di fatto l'avvio alla rimonta.
