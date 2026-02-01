La moViola: La Penna bene. Comuzzo rischia e manca un giallo a Parisi

La moviola di Napoli-Fiorentina

Redazione VN 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 09:10)

La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport analizzano la prestazione dell'arbitro La Penna in Napoli-Fiorentina. Ecco le valutazioni:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: Al 3' Vergara giù in area: non c'è nulla, giusto proseguire. Al 10', nel vantaggio del Napoli c'è un freno di Pongracic a Hojlund ad inizio azione: corretto lasciar proseguire. Al 23, mischia sulla linea della porta di De Gea: Var e Avar scovano il braccio di Comuzzo in appoggio, quindi non punibile. AI 32' st, Vergara riceve una gomitata da Parisi, l'arbitro lascia correre e poi torna dicendo "Ho visto io". Parisi doveva vedere un cartellino giallo.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Al 23' del primo tempo c'è un tocco di mano di Comuzzo sul batti e ribatti davanti alla porta della Fiorentina. La Penna lascia correre e il Var Nasca non interviene. Dalla sala di Lissone non arriva nessun richiamo all'On Field Review, come è giusto che sia per l'episodio. La decisione di non punire quel tocco è corretta perché il pallone, arrivando oltretutto da distanza ravvicinata, sbatte sul braccio del difendente che è a terra in appoggio. Non c'è nulla di irregolare.

L'arbitro è sempre rimasto in controllo della partita, anche se qualche errore a livello disciplinare lo ha commesso. Il più evidente nel secondo tempo quando Parisi allarga il braccio sinistro colpendo al volto Vergara. La Penna fa cenno di proseguire e per sedare le lamentele di Conte dice di aver visto lui. In realtà la sua valutazione è sbagliata.

Non solo c'era il fallo, ma anche l'ammonizione. Al 41' st manca un cartellino giallo anche per l'intervento di Gutierrez, già al limite del giallo pochi minuti prima, per un intervento in ritardo su Parisi. Sono, invece, entrambe corrette le ammonizioni mostrate a Fabbian e a Buongiorno.