La moViola: Giua bravo. Su Beltran tutto regolare, manca un giallo a Comuzzo

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: In controllo Giua, partita che non è mai stata banale, domata con 3 gialli (tutti necessari e tutti corretti) e 29 falli. Un solo episodio in area (dell’Empoli), sul quale vede bene (non c’è fallo su Sottil), la GLT gli conferma (ma ci sarebbe riuscita solo la tecnologia) che il pallone rinviato da Viti non ha superato la linea per intero. Cade a terra in area dell’Empoli Sottil mentre sta calciando, si lamenta di aver ricevuto un fallo, ma non c’è alcun contatto con Marianucci, nemmeno con Sambia. E se qualche viola protestava per un fallo di mano di Marianucci, il pallone sbatte sulla schiena... bassa, giusto far proseguire. Anche se di pochissimo (praticamente solo la proiezione della circonferenza), non è gol il pallone rinviato da Viti dopo il colpo di testa di Kean e la respinta di Seghetti.