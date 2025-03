La moViola: Fabbri, zero difficoltà. Un Fiorentina-Juventus senza polemiche

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Partita complicata solo sulla carta: tranne un accenno di nervosismo nella seconda metà della ripresa (giallo per Ranieri e Weah), la sfida è filata via abbastanza liscia, Fabbri non ha avuto difficoltà a portarla a termine con 19 falli fischiati e cinque cartellini. Buona la collaborazione con gli assistenti (annullato in campo il gol di Kean), VAR inoperoso. Cade in area della Juventus, Pablo Marí, dopo un intervento di Koopmeiners: timide proteste, Fabbri vede bene, il centrocampista bianconero interviene sul pallone, corretto non concedere rigore. Buona la rete di Gosens, oggetto di un check nel VOR di Lissone: sul primo tentativo dell’ex Atalanta, sono tutti in gioco, il pallone viene respinto da Renato Veiga, sul tiro successivo ci sono Kean e Ranieri in fuorigioco, totalmente avulsi dal gioco e lontani dalla linea di visione di Di Gregorio, rete correttamente convalidata. annullato in campo il gol dell’eventuale 4-0 realizzato da kean: al momento del passaggio volante di Gosens, infatti, l’attaccante viola è oltre Renato Veiga. Tutto da valutare, fra l’altro, anche il contatto fra i due (ma sembrava di gioco).