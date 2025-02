La moViola: Collu soffre la gara, poco chiaro il rigore non dato a Dodò

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: L'episodio chiave di una gestione abbastanza confusionaria si palesa dopo un paio di minuti. Dodo ingaggia un duello con Frendrup che culmina con una vistosa trattenuta in area. In un primo momento Collu fa cenno che non c'è nulla, poi viene richiamato al Var per l'on field review: l'arbitro però non torna sui propri passi e riprende con un fallo in favore del Genoa scatenando anche un confronto acceso tra Dodo e Vieira. L'unica spiegazione plausibile riguarda il braccio alto di Dodo, ma la dinamica chiarisce l'episodio: il brasiliano guarda il pallone e quando trova la strada ostruita cambia lato andando davanti a Frendrup che in ritardo sbilancia l'avversario trattenendolo vistosamente. Nessuna infrazione sui tre gol. Cartellini: ne mancano un paio in casa Genoa, soprattutto su Masini che stende Gudmundsson. L'assistente Tolfo è stato sostituito per un problema a inizio ripresa dal quarto uomo Santoro come da regolamento.