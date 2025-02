La mossa della Gazzetta: “Fagioli e Parisi esterni d’attacco. Servono cross”

La mossa tattica de La Gazzetta dello Sport per la Fiorentina in modo da non far sentire l'assenza di Moise Kean

Redazione VN 27 febbraio 2025 (modifica il 27 febbraio 2025 | 09:01)

Venerdì sera contro il Lecce al Franchi la Fiorentina dovrà fare ancora una volta a meno di Moise Kean, dopo non averlo avuto per squalifica nella gara contro il Como. Come scrive La Gazzetta dello Sport, però, non sarà lui l'unico giocatore a mancare, perché Palladino non avrà sicuramente a disposizione anche giocatori come Gudmundsson, Colpani (infortunati) e Richardson squalificato. Da valutare invece le condizioni di Adli e Folorunsho, con il primo che proverà a stringere i denti dopo le diverse assenze delle ultime settimane.

L'idea — Tornando alle ipotesi d'attacco, con l'assenza di Kean, Beltran potrebbe ricoprire il ruolo di punta centrale, con Fagioli a destra, Zaniolo sottopunta e Parisi a sinistra. Una strategia che permetterebbe alla squadra viola di fare anche un gioco sugli esterni e crossare in area di rigore per l'argentino e l'ex Atalanta, che giocherà con il compagno per poi seguirlo in area avversaria.