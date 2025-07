La missione di Pioli. Nazione: “Ecco cosa lo ha spinto a tornare alla Fiorentina”

Stefano Pioli è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, firmando un contratto fino al 2028 con l’obiettivo condiviso, tra lui e la società, di costruire un progetto solido e duraturo. Dopo settimane di attesa dovute alla risoluzione del contratto con l’Al-Nassr, arriva la conferma ufficiale e il caloroso benvenuto del presidente Rocco Commisso, che ha sottolineato il forte legame umano e affettivo tra Pioli, Firenze e la Fiorentina. Il ritorno dell’allenatore emiliano, già protagonista sulla panchina viola in passato, è vissuto come una rinascita, simbolica e concreta.

Questa nuova avventura chiude idealmente il cerchio aperto nel 2019, quando Pioli lasciò la Fiorentina in seguito a frizioni con la precedente dirigenza, culminate con dichiarazioni pubbliche che minarono la fiducia reciproca. La rottura, seguita da un periodo difficile, lo portò però verso una fase straordinaria della sua carriera: lo scudetto con il Milan e il premio come miglior allenatore italiano. Pioli ha saputo affrontare il calcio nei suoi momenti più oscuri e luminosi, mantenendo sempre equilibrio e umanità, qualità che a Firenze non sono mai state dimenticate, soprattutto per la sua gestione esemplare del dramma della morte di Davide Astori.