La linea di Commisso e le parole di Goretti: questa è una Fiorentina azzurra

Uno degli obiettivi dichiarati di Rocco Commisso è costruire una Fiorentina sempre più “azzurra”, ispirata alla passione per la Nazionale Italiana. Questo progetto, condiviso dalla dirigenza, si è tradotto negli ultimi mesi in un aumento significativo della presenza di giocatori italiani in rosa. L’idea è contribuire alla crescita del movimento nazionale, creando un blocco di talenti italiani su cui basare il futuro del club.

A confermare questo orientamento è il dt Roberto Goretti, che ha sottolineato come l’obiettivo sia avere almeno tre o quattro italiani stabilmente in Nazionale. Nell’ultimo anno, la Fiorentina ha compiuto importanti passi in questa direzione: Moise Kean è diventato centravanti titolare e figura di riferimento per Spalletti, Luca Ranieri è stato convocato in azzurro, e Cher Ndour figura nell’Under 21. A questi si aggiungono Mandragora, Comuzzo, Fagioli, Parisi, Fortini e Bianco, tutti elementi italiani pronti a recitare un ruolo centrale nella prossima stagione.