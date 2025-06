La Juventus ha bisogno di soldi. CorSport: “Così sarà più facile arrivare a Dodò”

La permanenza alla Fiorentina di Dodò è davvero in bilico. Come scrive il Corriere dello Sport infatti, lo stallo sul rinnovo è totale e per questo motivo alcuni club di Serie A avrebbero messo gli occhi su di lui. Tra questi c'è anche la Juventus di Tudor.

Il tecnico croato apprezza e non poco il brasiliano, ma prima servono delle cessioni. Per questo motivo in casa bianconera si cerca un tesoretto per arrivare anche a Dodò: