La Gazzetta rivela: Fiorentina, le strategie per ripartire

Dopo le ultime sconfitte la Fiorentina vuole ripartire. Eccome gli elementi per poterlo fare. Innanzitutto la fame di rivalsa dell'ex bianconero Moise Kean, seguita dalla grande qualità di Gudmundsson. Il talento dell'islandese infatti è la chiave dell'imprevedibilità, ma dopo i vari stop cerca continuità. Il terzo elemento è sicuramente la fase difensiva. Grazie al muro che Palladino ha costruito la Fiorentina risulta la seconda miglior difesa del campionato insieme proprio alla Juventus. E anche questa volta Ranieri e compagni sono chiamati ad una super prestazione per fermare gli ex Vlahovic e Nico Gonzalez. Come ultimo elemento troviamo la spinta dei tifosi. Ieri alla partenza per Torino i tifosi viola sono andati a salutare la squadra lanciando un messaggio di pieno supporto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport