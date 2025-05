La Gazzetta: “Nico e quella battaglia con la Fiorentina per essere ceduto”

Nico Gonzalez in questo suo primo anno a Torino non ha quasi mai inciso. I solit problemi fisici, uniti ad un rendimento deludente, hanno fatto interrogare molti sul suo acquisto. L'argentino con Motta non sembrava avere un grande feeling. Sta andando meglio con Tudor che lo ha messo in una posizione più centrale, e lo ha coinvolto maggiormente. Oggi sfiderà Orsolini, in un bel duello tra esterni ed il suo ex tecnico Vincenzo Italiano. Con lui a Firenze Nico ha espresso le sue qualità, salvo poi, come scrive la Gazzetta Dello Sport, battagliare con la società viola per spingere la sua cessione alla Juventus. Per adesso la scelta non sta pagando, ma l'argentino spera di prendersi la Torino bianconera.